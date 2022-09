ROMA, 21 SET - Euro in calo in avvio di seduta questa mattina, in attesa delle decisioni di politica monetaria da parte della Fed. La moneta unica è sotto la parità con il dollaro e scambia a 0,9944 con una flessione dello 0,27%. Segno meno anche rispetto allo yen a 143,04 e alla sterlina a 0,8749.

