Cambi: euro tiene in chiusura Europa sopra parità dollaro

MILANO, 12 LUG - Euro in tenuta rispetto al dollaro in conclusione della seduta dei mercati telematici europei: la moneta unica del Vecchio continente quota 1,006 in rialzo dello 0,2% sul biglietto verde, dopo aver toccato in mattinata la parità. Dopo la diffusione dell'indice Zew tedesco di luglio nettamente inferiore alle stime, secondo alcune piattaforme per brevissimo tempo l'euro è sceso sotto la parità contro il dollaro a quota 0,999, per poi risalire subito. Secondo la piattaforma di riferimento di Bloomberg questo brevissimo scostamento non si è verificato e il minimo di giornata resta registrato a 1,0001.

