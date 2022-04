Cambi: sterlina sotto 1,3 dollari come a novembre 2020

MILANO, 08 APR - Tensione sulla sterlina sui mercati valutari, che scende per la prima volta sotto quota 1,3 dollari dal novembre del 2020. Attualmente per acquistare una sterlina sono necessari 1,2991 dollari, con un calo dello 0,65% per la divisa britannica verso il biglietto verde. La divisa britannica appare in calo anche nei confronti della moneta unica. Per acquistare una sterlina sono infatti richiesti 1,29 euro, lo 0,34% in meno rispetto al cambio di ieri.

