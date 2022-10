Campari Group acquista partecipazione 70% in marchio bourbon

ROMA, 31 OTT - Campari Group acquisisce una partecipazione iniziale del 70% in Wilderness Trail Distillery, marchio "super-premium" di bourbon e rye whiskey in forte crescita. Lo si legge in una nota di Campari Group nella quale si sottolinea che la categoria del bourbon diventerà il secondo asse di sviluppo di Campari Group dopo gli aperitivi. Nel 2031 è prevista l'acquisizione della restante quota del 30%, del capitale della società. Nel complesso si tratta di un'operazione da 600 milioni di dollari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA