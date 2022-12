Capodanno: Confcooperative, la spesa sfiora i 2 miliardi

ROMA, 29 DIC - Sfiora i 2 miliardi di euro la spesa degli italiani per il cenone di Capodanno che risale a 1,95 miliardi. Vale 250 milioni più dell'anno scorso, ma ancora 200 milioni meno di prima della pandemia, secondo un'indagine del Centro studi di Confcooperative. La maggiore spesa rispetto al 2021 è determinata dalla spirale inflattiva più che dalla crescita delle tredicesime (+4% fino a 45,7 miliardi). E il brindisi sarà da un "calice amaro per le persone scivolate in povertà per la lockdown economy che ha gonfiato l'esercito dei poveri portandolo a 10 milioni di persone", si legge nel testo. "La recrudescenza della crisi economica, gli effetti della ripresa, per alcuni ma non per tutti, detterà una spesa improntata all'attenzione e vicina allo spreco zero", prevede Confcooperative. Tre famiglie su cinque aspetteranno in casa la mezzanotte, mentre una su cinque brinderà al 2023 in viaggio e altrettante trascorreranno la serata in ristoranti o sale con cenoni organizzati. Una scelta diffusa sarà poi prendere cibo da asporto (farà così una famiglia su 5). I cenoni esalteranno le eccellenze tradizionali dell'agroalimentare Made in Italy a partire dalle bollicine nazionali, che saranno preferite a quelle francesi e conteranno circa 60 milioni di tappi saltati tra Natale e Capodanno. La lenticchia di Castelluccio di Norcia registrerà il tutto esaurito, spopoleranno poi vongole e frutti di mare per i primi piatti, pesce per i secondi piatti ma anche carne, salumi, uova e formaggi, frutta, verdura e dolci. Diverse sono le scuole di pensiero in cucina con gli over 50 che puntano sulle ricette tradizionali o di famiglia e i più giovani che navigano tra blog e app per stupire ai fornelli: ecco quindi piatti di crudi con avocado, rombo in crosta di cacao, risotto gamberi e liquirizia, filetti di pesce con mele e uva bianca.

