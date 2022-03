Caro carburanti: Codacons, 7 Procure e Gdf al lavoro

ROMA, 19 MAR - Dopo l'Antitrust sia le Procure sia la Guardia di Finanza hanno accolto l'esposto del Codacons (inviato all'Autorità per la concorrenza e a 104 Procure in tutta Italia) avviando indagini sul territorio volte a verificare eventuali speculazioni su benzina e gasolio che hanno determinato l'abnorme aumento dei prezzi alla pompa delle ultime settimane. Lo spiega l'associazione in una nota. Al momento si contano due diverse indagini a Roma, e inchieste sono state avviate dalla magistratura anche a Cagliari, Belluno, Prato, Ancona, Perugia, Verona. A Pescara, Trieste e Napoli è la Guardia di Finanza ad aver avviato verifiche sui listini dei carburanti. Gli aumenti infatti producono ''effetti dirompenti" sui beni trasportati per un esborso in piu' a famiglia valutato in oltre 370 euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA