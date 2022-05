Caro Gasolio: Ancona, pescatori bloccano tir pesce estero

ANCONA, 30 MAG - Si intensifica la protesta delle marinerie contro il caro gasolio. Intorno alle 23 di ieri sera tre tir carichi di pesce di importazione sono stati bloccati al porto di Ancona. I pescatori hanno impedito fino alle 4 di stamattina agli autotrasportatori di scaricare dai mezzi il pescato proveniente dall'estero. Le marinerie dell'Adriatico sono in sciopero dal 23 maggio per protestare contro i prezzi del gasolio alle stelle che hanno ridotto al lumicino i profitti di chi vive di pesca. Il blocco dei tir in via Mattei, zona Zipa davanti al cantiere Crn, è andato avanti per diverse ore, poi i pescatori hanno consentito lo scarico delle merci già ordinate e il presidio è stato tolto. In mattinata, in una riunione, decideranno il da farsi, ma l'intenzione è chiedere ai commercianti di non ordinare più pesce estero per la durata dello sciopero. "Non abbiamo avuto ancora nessuna risposta dal governo" spiegano, e la protesta monta e si fa più serrata. "Noi siamo in sciopero e i commercianti aumentano l'importazione di pesce - dicono dal presidio nello scalo - è ingiusto, chiediamo ai commercianti da adesso e per tutta la settimana in cui siamo fermi, di non far arrivare i bilici di pesce dall'estero. Invece del pesce italiano, stanno acquistando pescato da Francia, Spagna, dalla Croazia e noi non riusciamo ad andare avanti a causa del costo del gasolio, praticamente triplicato in pochi mesi, siamo esasperati, abbiamo famiglie da sfamare". I pescatori sono arrabbiati e annunciano che la protesta si farà ancora "più serrata". Al porto di Ancona sono giunti un centinaio di pescatori anche da Pescara, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche.

