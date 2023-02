Carrefour: ricavi 2022 superano i 90 miliardi di euro (+16%)

MILANO, 14 FEB - Il colosso francese della distribuzione Carrefour ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita del 16% a 90,81 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il dato, su base comparabile, è cresciuto dell'8,5%. In rialzo dell'8,3% il risultato operativo a 2,38 miliardi e del 7,6% a 1,21 miliardi il risultato netto rettificato. In crescita da 2,63 a 3,43 miliardi l'indebitamento finanziario netto. Quanto all'Italia, dove il gruppo è presente con diverse tipologie di magazzini, la crescita dei ricavi è stata pari al 4,5% nel quarto trimestre, contro il +5,6% segnato in Francia. "In un contesto d'inflazione inedito - ha commentato il presidente e amministratore delegato Alexandre Bompard - Carrefour dimostra di nuovo la solidità del suo modello con risultati rimarchevoli". "In 5 anni - ha sottolineato - il gruppo è arrivato a occupare una posizione leader e ora, con il piano Carrefour 2026, inizia una nuova fase di conquista, con grandi ambizioni nel digitale, nello sviluppo dell'offerta 'discount' e con i nuovi impegni sociali e ambientali". Nell'anno in corso il Carrefour "continuerà ad impegnarsi al servizio dei suoi clienti e dei suoi azionisti".

