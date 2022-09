Casa: Ag. Entrate, in II trimestre +8,6% compravendite

ROMA, 15 SET - Nel secondo trimestre del 2022 si registrano in Italia 219 mila compravendite nel settore residenziale con un aumento dell'8,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo si legge nell'Osservatorio sul mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. I tassi tendenziali mostrano differenze tra i capoluoghi (+10,4% e circa 6.500 abitazioni compravendute in più rispetto al secondo trimestre del 2021) che tornano a crescere in misura maggiore dei comuni minori, non capoluogo (+7,7%, con circa 10.700 abitazioni in più). L'aumento degli scambi, nell'area del Sud, raggiunge il 15,3%, (con un +17,4% nei capoluoghi).

