Casa: Ag.Entrate, mercato primo trimestre +12%, vola Milano

ROMA, 07 GIU - Segno positivo, nel primo trimestre 2022, per le compravendite immobiliari. Superano quota 181mila le abitazioni acquistate nei primi tre mesi dell'anno, in rialzo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021. In crescita anche gli scambi del comparto terziario-commerciale (+14,5%) e soprattutto del settore produttivo (+23,6%). Sono i dati contenuti nell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Milano è la città con il tasso di crescita più marcato per il mercato delle abitazioni (+36% rispetto al primo trimestre del 2021). Roma è la città con il maggior volume di compravendite, oltre 9 mila (+6,4%).

