NEW YORK, 05 OTT - "Il presidente è deluso dalla miope decisione dell'Opec+ di tagliare le quite di produzione mentre l'economia mondiale fa i conti con l'impatto negativo dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin". Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che l'amministrazione si consulterà con il Congresso sugli strumenti per ridurre il controllo dell'Opec+ sui prezzi dell'energia.

