Case Green: relatore Pe, garantita ampia flessibilità

BRUXELLES, 07 FEB - "C'è stata molta misinformazione in Italia, si è detto che Bruxelles dirà agli Stati membri cosa fare, ma nulla è più lontano dalla realtà". Gli emendamenti adottati "lasciano ampia flessibilità" ai Paesi nell'applicazione della norma. Così Ciaran Cuffe (Verdi), relatore per l'Europarlamento sulla nuova direttiva sulla performance energetica degli edifici, che sarà votata giovedì in commissione industria per approdare in plenaria a marzo e poi andare al negoziato con le altre istituzioni europee.

