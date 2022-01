Cassa Depositi e Prestiti, Luca D'Agnese è il nuovo responsabile della Direzione Policy, Valutazione e Advisory

Luca D’Agnese è stato nominato responsabile della nuova Direzione Policy, Valutazione e Advisory di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). D’Agnese, 58 anni, napoletano, laurea in Fisica alla Normale di Pisa e Master in Business Administration all’Insead, ha ricoperto ruoli di responsabilità in Enel, Ergycapital, Terna e Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN).

Pubblicità

In CDP dal 2018, nel nuovo ruolo risponderà all’amministratore delegato Dario Scannapieco e avrà il compito di definire le politiche di investimento settoriali e di sostenibilità, effettuare la valutazione tecnico-ambientale-sociale dei progetti finanziabili da CDP e accelerare le iniziative nazionali, in particolare quelle di natura infrastrutturale, energetica, digitale e sociale, attraverso l’attività di consulenza tecnico-finanziaria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA