Catania: Confindustria-Codacons, pacchetto proposte sulle bollette

Confindustria Catania e Codacons si incontreranno nei prossimi giorni per affrontare il delicato tema del caro bollette in Sicilia e studiare misure di contrasto all’emergenza energia. Lo rende noto l’associazione degli industriali etnei. I presidenti delle due associazioni hanno concordato un incontro nel corso del quale sarà elaborato un pacchetto di misure da portare all’attenzione del nuovo Governo. "La crisi dei prezzi di luce e gas - dice il segretario Nazionale Codacons Francesco Tanasi - colpisce allo stesso modo imprese, famiglie e industria, aumentando i costi e provocando uno tsunami economico senza precedenti.

Una battaglia che va combattuta assieme dai consumatori e dal mondo delle imprese per spingere il Governo ad adottare misure, a partire dalla proroga del mercato tutelato, in grado di salvaguardare famiglie e attività produttive e calmierare gli effetti del caro bollette. «Serve un intervento forte - afferma il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco - che possa dare ossigeno alle imprese. L’aumento dei prezzi dell’energia, il caro materiali e l’inflazione sono la tempesta perfetta che rischia di mettere al tappeto il sistema produttivo. I rincari energetici costano alle nostre imprese il 13% della produttività. In assenza di provvedimenti immediati, inoltre, anche l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza potrà subire notevoli ritardi».

