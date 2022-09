Catania Fontanarossa batte tutti per traffico nazionale

Catania Fontanarossa batte a sorpresa Fiumicino, e tutti gli aeroporti italiani, per traffico nazionale. E' uno dei dati che si legge nella corposa Relazione 2022 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti presentata in Parlamento dal presidente Nicola Zaccheo due giorni fa.

Un successo dovuto anche alla forte riduzione dei voli internazionali da Roma (scalo che raccoglie passeggeri di voli nazionali da tutta Italia) a causa della pandemia e delle forti restrizioni soprattutto nelle fasi più acute del primo semestre. Una riduzione che è stata meno forte nei voli nazionali. Nella seconda metà del 2021 si è ripreso a viaggiare e molti durante l'estate hanno scelto la Sicilia, e il Sud in generale, per le proprie vacanze, alzando ancora di più i numeri.

I DATI NAZIONALI

Nella tabella che mostra il numero di passeggeri trasportati in tutti gli aeroporti italiani, Catania Fontanarossa con i suoi 4.632.830 (con un incremento del 75,8%) è al primo posto per passeggeri nazionali superando Fiumicino, Malpensa e Palermo che occupa il quarto posto. Catania è al quarto posto per numero complessivo di passeggeri, 6.113.330, il 67,6 rispetto al 2020, preceduta da Roma Fiumicino, 11.568.256, Milano Malpensa, 9.571.236, Bergamo Orio al Serio 6.463.482.

I DATI INTERNAZIONALI

I dati cambiano per i passeggeri internazionali dove la parte del leone la fa sempre Fiumicino (7.155.402), poi Malpensa (5.696.490), Bergamo (4.352.220), Bologna (2.584.107), Napoli (2.503.072), Ciampino (2.169.347).

I PASSEGGERI

Nella sezione dedicata al Traffico aereo, si analizzano i dati del 2021 in cui "i passeggeri trasportati in Italia sono pari a 80,5 milioni" con un "significativo incremento rispetto al 2020, pari al 52,5%". Un incremento variabile e condizionato dal timore della pandemia che nello scorso anno ha spinto a viaggiare meno. "Con riferimento ai soli aeroporti con traffico superiore a un milione di passeggeri, la percentuale minima di variazione incrementale è risultata del 18,6% (Roma Fiumicino) e quella massima del 164,4% (Treviso S. Angelo).

RYANAIR DOMINA IL MERCATO

"Considerando ora le tipologie di compagnie aeree che transitano negli aeroporti italiani, nel confronto fra il 2021 e il 2020, in entrambi i segmenti (nazionale e internazionale), la quota di mercato in termini di pax trasportati dei vettori low-cost risulta crescente rispetto a quelli

tradizionali - sottolinea la Relazione - La prevalenza delle compagnie low-cost rispetto ai vetto-

ri aerei tradizionali è confermata osservando le prime 10 compagnie aeree operanti in Italia e il loro peso relativo in relazione al totale del traffico. In particolare, Ryanair domina il trasporto aereo, con una quota di poco superiore a un terzo del mercato, mentre la seconda compagnia per quota di mercato – Wizz Air – è ben distante, con un’incidenza dell’8,5%. Il vettore tradizionale Alitalia è invece terzo per quota di mercato".

BOOM DEL 2022

Riprende il traffico nei trasporti, con un boom del settore aereo, che registra in Italia picchi oltre i livelli prepandemia questa estate. Un trend che indica sempre più un ritorno alla normalità. Quanto emerge dalla relazione annuale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, è confermato dai dati della Iata, l’International Air Transport Association, secondo cui il traffico totale a luglio 2022 è aumentato del 58,8% rispetto a luglio 2021. A livello globale, il traffico è ora al 74,6% dei livelli pre-crisi.

