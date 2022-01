Catania, sfuma il sogno di Intel: Sicilia esclusa, restano in corsa altre 3 regioni

«Intel ci ha chiesto di sottoscrivere un patto di riservatezza. Quindi non potremo più divulgare dettagli. Insieme a noi, in Italia sono ancora in corsa tre regioni: Lombardia, Veneto e Puglia. Le candidature, se ricordate, erano di più». Così Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, in merito alla possibilità di ospitare in Italia tutto, o una parte collegata, del maxi-investimento che Intel ha in animo di portare avanti in Europa pari a livello continentale di 80 miliardi in 10 anni per produrre microchip.

Pubblicità

Esclusa quindi dal novero dei territori candidati la Sicilia, che nei mesi scorsi si era fatta avanti offrendo spazi nell'Etna Valley a Catania. Il sindaco Poglies si era anche detto fiducioso sulle prospettive che il colosso californiano dei semiconduttori investisse per un grande stabilimento a Catania «forte affermò - di una sperimentata collaborazione con altre multinazionali dell’alta tecnologia a cui abbiamo dato prova di concreto sostegno istituzionale».

Ma ora con l'indiscrezione che arriva al Piemonte, la Sicilia viene tagliata fuori. E probabilmente di questa bocciatura si saprà davvero poco visto l'accordo di riservatezza che è stato siglato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA