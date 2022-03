Cdp: 24 mld risorse impegnate, attivati investimenti 2% Pil

ROMA, 31 MAR - Le risorse impegnate dal gruppo Cdp aumentano nel 2021 a 23,8 miliardi di euro (dai 21,9 miliardi nel 2020) "a beneficio di imprese, Pubblica Amministrazione, infrastrutture e cooperazione internazionale". Lo rende noto Cassa Depositi e Prestiti al termine del cda che ha approvato i conti. Gli investimenti attivati complessivamente dal gruppo tramite l'attrazione di capitali addizionali sono pari a 35 miliardi di euro (ovvero al 2% del Pil). Cdp evidenzia inoltre di aver sostenuto l'occupazione in Italia con una stima di 400mila posti di lavoro creati o mantenuti, il 40% dei quali a favore di donne e il 20% a favore di giovani. Con riferimento alla raccolta, il gruppo ha chiuso il 2021 con il risparmio postale in crescita del 2,5% rispetto ai 274,6 miliardi dell'esercizio precedente, raggiungendo i 281,5 miliardi di euro, anche grazie ad una raccolta netta Cdp positiva per oltre 3 miliardi. Sempre sul fronte della raccolta, si è proseguito nella diversificazione delle fonti: a fine giugno è stato emesso un nuovo Social Bond da 500 milioni di euro. La raccolta complessiva è di 381,9 miliardi, in aumento di 3,6 miliardi rispetto al 2020.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA