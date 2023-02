Cdp: emette Green Bond da 500 milioni di euro

ROMA, 06 FEB - Cassa Depositi e Prestiti Spa torna sul mercato delle emissioni Esg lanciando la sua prima emissione obbligazionaria Green, per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro, con scadenza a 6 anni e riservata a investitori istituzionali. Lo si legge in una nota secondo cui il "Green Bond ha registrato un forte interesse da parte dei mercati finanziari: la domanda, pari a oltre 2,6 miliardi di euro, è stata infatti superiore di 5 volte l'offerta con ordini provenienti da più di 130 investitori". La partecipazione dall'estero è stata significativa e pari all'80%, con una forte presenza di investitori Esg. "Questa emissione conferma il ruolo primario di Cdp quale emittente nell'ambito della finanza sostenibile e amplia ulteriormente gli strumenti di raccolta Esg offerti al mercato, facendo seguito alle otto emissioni già lanciate dal 2017 in formato Social e Sustainability a valere sul "Cdp Green, Social and Sustainability Bond Framework" si legge. Con quella odierna, infatti, salgono a nove le emissioni Edg collocate sul mercato negli ultimi sei anni, per un totale di sei miliardi di euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA