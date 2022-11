Cdp: Moody's la promuove e alza rating di sostenibilità

ROMA, 23 NOV - "Promossa la performance di Cassa depositi e prestiti in termini di sostenibilità e adesione ai criteri Esg (environmental, social e governance)". Una nota di Cdp annuncia così la conclusione del processo di valutazione da parte di Moody's Esg Solutions, che ha visto un incremento di 3 punti nel giudizio sulle attività di Cassa che rientrano nel rating di sostenibilità, rispetto al 2021, fino a un punteggio di 67/100. "Il posizionamento di Cdp quest'anno è risultato tra i più alti delle società valutate da Moody's ESG Solutions sia rispetto al proprio settore (terza su ventidue), sia a livello europeo (58ma su 1.625), attestandosi nella categoria migliore per la sua classe di rating di Sostenibilità (A1)", continua il testo. L'analisi evidenzia un miglioramento di CDP "su ogni dimensione valutata". La sfida nei prossimi anni, per Cdp, "sarà quella di mantenere e rafforzare nel tempo tale posizionamento nell'ottica di un miglioramento continuo in ambito di implementazione delle tematiche Esg".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA