Cdp, Mou scaduto, piena collaborazione con Governo su Rete

ROMA, 30 NOV - Cdp Equity, Macquarie Asset Management e Open Fiber dicono stop al MoU con Tim e Kkr e "manifestano sin d'ora piena disponibilità a partecipare al tavolo di lavoro" del Governo sulla Rete unica. Oggi sarebbe stato il termine per presentare un'offerta non vincolante sulla Netco, la società della rete di Tim ma, comunicano congiuntamente in una nota, dopo le dichiarazioni del ministro dello sviluppo Adolfo Urso e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alessio Butti sulla creazione di un tavolo di lavoro per la definizione delle migliori soluzioni di mercato in prospettiva della Rete Nazionale , "tenuto conto della rilevanza di sistema dell'operazione, anche rispetto ai processi autorizzativi sottesi, ritengono opportuno soprassedere alle scadenze previste dal Memorandum of Understanding".

