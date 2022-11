Cgil, Landini da Palermo si scaglia contro il governo Meloni: «È illegittimo, non rappresenta la maggioranza del Paese»

Siamo rispettosi, abbiamo un governo che ha vinto le elezioni e non ne mettiamo in discussione la legittimità. Ma chiediamo al governo di confrontarsi e discutere col mondo del lavoro. Non basta dire ho vinto le elezioni, anche perché le hanno vinte col voto di 12 milioni di persone, altri 18 milioni non hanno votato. Loro da soli non rappresentano la maggioranza del Paese. Chiediamo un confronto vero, e non che veniamo informati a cose fatte. Se il

governo non ci ascolta allora dobbiamo decidere cosa fare». Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, oggi a Palermo per una serie di iniziative del sindacato.

Landini ha criticato le prime mosse del nuovo goerno, a partire dalla manovra. «Il governo da un lato rimette i voucher e dall’altro fa la flat tax e il condono fiscale per permettere a chi non ha mai pagato di continuare a non pagare: due tratti completamente sbagliati - ha affermato - . La presidente del Consiglio dice che questa manovra ha una visione e una strategia ma se la visione è che debba aumentare la precarietà, che l’evasione fiscale non debba essere combattuta e che si continui con lo sfruttamento del lavoro, non ci piace. Non è quello che serve al Paese».

A proposito di pensioni, secondo Landino «con Quota 103 il governo vuole solo fare cassa con le pensioni. Ci vuole una riforma vera, e non una quota. Noi siamo perché a partire da 62 anni uno deve avere la possibilità di andare in pensione. E’ ingiusto parlare di regole uguali per tutti a prescindere dal lavoro».

Il segretario ha parlato anche di Sicilia e di infrastrutture. «Al ministro Salvini bisognerebbe dire che una delle emergenze, oggi, è investire nelle cose che servono: e in Sicilia servono autostrade e ferrovie che funzionino», ha detto rispondendo ai cronisti sul ponte nello Stretto. «Allo stesso tempo, penso che quella del ponte non sia tra le urgenze di questo Paese», ha concluso.

Su Lukoil invece Landini ha detto di ritenere che «ci sia bisogno di un intervento dello Stato: se serve, bisogna arrivare anche a una nazionalizzazione come stanno facendo altri paesi europei».

