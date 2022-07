Cingolani, con chiusura Nord Stream prezzi aumenteranno

ROMA, 02 LUG - La Russia "nel nostro caso ha ridotto del 15% i flussi normali" ma ora ha annunciato che "Nord Stream verrà chiuso due settimane per manutenzione: questo comporterà che ci sarà ancora meno gas e i prezzi aumenteranno perché il mercato del gas è speculativo e ci sarà una ulteriore corsa all'accaparramento. Noi stiamo andando con un ritmo molto regolare e siamo attorno al 60% degli stoccaggi. Dobbiamo arrivare al 90%, un obiettivo raggiungibile". Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, intervistato da SkyTg24. Il ministro ha anche aggiunto che se la Russia chiudesse i rubinetti del gas, l'Italia subirebbe meno di altri Paesi europei. "E' chiaro però che avremo un inverno difficile e francamente nessuno vuole fare misure restrittive. Un conto è dire abbassiamo la temperatura del riscaldamento di un grado, o dire per qualche mese andiamo avanti con le centrali a carbone, perché intanto risparmiamo gas transitoriamente, un conto è dire dobbiamo interrompere le attività. Questo noi cerchiamo di non farlo, però devo dire che siamo in una posizione abbastanza buona in questo momento".

