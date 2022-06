Cingolani, la Lukoil, Priolo e le sanzioni alla Russia: spunta l'ipotesi nazionalizzazione

«Al momento la filiale italiana della Lukoil di Priolo è gestita da una società svizzera e non ha infranto nessuna regola». Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani alla kermesse del quotidiano il Foglio parlando della raffineria di Priolo in Sicilia. «Stiamo valutando la situazione, potremmo nazionalizzarla come ha fatto la Germania" con la sua filiale «oppure deciderne la vendita a un privato». ha detto il ministro.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA