Cisco firma protocollo con Agenzia per la Cybersicurezza

MILANO, 20 GEN - Cisco, la multinazionale americana specializzata nella fornitura di apparati di networking, sigla un protocollo di intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con cui mette a disposizione le proprie competenze e risorse per collaborare ad azioni comuni tese a prevenire attacchi informatici, a supporto della resilienza cibernetica e della sicurezza digitale del Paese attraverso lo scambio informativo in tema di cyber threat intelligence. Il documento è stato firmato dall'amministratore delegato di Cisco Italia Gianmatteo Manghi e dal direttore di Acn Roberto Baldoni, in occasione di un incontro che si è svolto questa mattina presso la sede del centro di ricerca Cisco Cybersecurity & Privacy Co-Innovation Center a Milano. All'incontro era presente anche Maria Martinez, Executive vice president - chief operating officer di Cisco nonché executive sponsor di Digitaliani, il piano di investimenti per accelerare la digitalizzazione dell'Italia lanciato da Cisco nel 2016.

