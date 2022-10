Clima: Aie,solo +1% CO2 nel 2022 per spinta rinnovabili e e-car

ROMA, 19 OTT - Le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) da combustibili fossili aumenteranno di poco meno dell'1% quest'anno, pari a quasi 300 milioni di tonnellate, di gran lunga inferiore rispetto al salto di quasi 2 miliardi di tonnellate del 2021 provocato dalla ripresa economica post pandemia, grazie soprattutto a una forte espansione delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici. Lo afferma l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) stimando il totale di qeust'anno a 33,8 miliardi di tonnellate. L'aumento di quest'anno, spiega la Iea, è trainato dalla produzione di energia e dal settore dell'aviazione, in ripresa dai minimi della pandemia e sarebbe stato tre volte superiore, quasi 1 miliardo di tonnellate, se non ci fosse stata una grande diffusione di tecnologie di energia rinnovabile e veicoli elettrici in tutto il mondo. L'Agenzia osserva che anche se la crisi energetica innescata dall'invasione russa dell'Ucraina ha reso il gas naturale molto più costoso e di conseguenza sostenuto la domanda globale di carbone, "l'aumento relativamente contenuto delle emissioni di carbone è stato controbilanciato dall'espansione delle energie rinnovabili". "La crisi energetica globale innescata dall'invasione russa dell'Ucraina ha spinto molti paesi a utilizzare altre fonti di energia per sostituire le forniture di gas naturale che la Russia ha tolto dal mercato" spiega il direttore esecutivo dell'Agenzia Fatih Birol osservando che "la notizia incoraggiante è che il solare e l'eolico stanno colmando gran parte del divario, mentre l'aumento del carbone sembra essere relativamente piccolo e temporaneo". Birol rileva che "le azioni politiche dei governi stanno guidando veri cambiamenti strutturali nell'economia energetica" e questi cambiamenti "sono destinati ad accelerare grazie ai principali piani di politica per l'energia pulita che sono avanzati in tutto il mondo negli ultimi mesi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA