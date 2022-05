Clima: Corte Conti Ue,nel 2014-20 mancato il target di spesa

BRUXELLES, 30 MAG - L'Ue ha mancato l'obiettivo di destinare all'azione per il clima almeno il 20% del bilancio 2014-2020: contrariamente a quanto annunciato, invece di 216 miliardi di euro l'Ue avrebbe speso per il clima 144 miliardi, cioè solo il 13% delle risorse a disposizione per l'ultimo bilancio settennale. Lo dice in un nuovo rapporto la Corte dei conti europea. "Non stiamo dicendo che i fondi siano andati altrove - spiegano i revisori Ue - ma che la metodologia di calcolo non è corretta". La Corte nutre dubbi sul metodo di rendicontazione anche per il 2021-27, periodo in cui il 30% del bilancio Ue dovrà essere impiegato per il clima.

