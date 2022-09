Cnh: Lombardi, investiamo in start up per agricoltura tech

TORINO, 29 SET - "Abbiamo investito in sei startup, di cui abbiamo preso una minoranza, ne stiamo esaminando una decina. I settori su cui puntiamo sono l'automazione, la robotica, l'agricoltura di precisione e la propulsione alternativa". E' Michele Lombardi, senior vice president of Corporate Development di Cnh Industrial, a raccontare le strategie per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili della società all'Italian Tech Week a Torino. Un'attenzione testimoniata dalla significativa cifra degli investimenti in ricerca e sviluppo, pari quest'anno a 1,4 miliardi. La società del settore macchine e servizi per l'agricoltura e le costruzioni. controllata da Exor, ha investito 2,5 miliardi di dollari per una ventina di acquisizioni, la maggior parte (2,2 miliardi) per Raven Industries, società tecnologica americana che crea soluzioni innovative in sviluppo software, gestione satellitare e agricoltura di precisione. "Raven non ci ha portato solo un ottimo team, velocità di sviluppo e tecnologie, ma uno spirito nuovo per affrontare gli investimenti. Stiamo facendo acquisizioni con più coraggio, creiamo con Raven un ecosistema più agile". Cnh Industrial è attivissima - spiega Lombardi - abbiamo effettuato in due anni una ventina di transazioni di dimensioni diverse, dai due milioni ai due miliardi. Continueremo su questa strada, stiamo accelerando il nostro sviluppo, Abbiamo dialoghi dall'India all'Australia all'Europa al Nord America e al Sud America". Tra le start up in cui Cnh Industrial ha investito Lombardi ricorda Monarch, che sta sviluppando un trattore completamente elettrico e autonomo per le vigne, e Augmenta, piattaforma che permette di ottimizzare la localizzazione dei diserbanti.

