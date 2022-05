Cnh: ricavi 4,6 mld dollari (+13,4%), utile netto 336mln

TORINO, 03 MAG - Cnh Industrial ha chiuso i risultati del primo trimestre con ricavi consolidati pari a 4,6 miliardi di dollari (in aumento del 13,4% rispetto al primo trimestre del 2021 per le Continuing Operations) e un utile netto pari a 336 milioni di dollari, un utile netto adjusted pari a 378 milioni di dollari, risultato diluito per azione (adjusted) pari a 0,28 dollari ed ebit adjusted delle Attività Industriali pari a 429 milioni di dollari (in aumento di 36 milioni di dollari rispetto al primo trimestre del 2021). Il free cash flow delle Attività Industriali negativo per 1.059 milioni di dollari. A Piazza Affari il titolo cresce del 2,8%. "Nel nostro primo trimestre come pure player nei segmenti Agriculture e Construction, il team di Cnh Industrial ha ottenuto una solida performance che dimostra il potenziale di un'azienda focalizzata e incentrata sul cliente", commenta il ceo Scott Wine. "I nostri pensieri - spiega - sono rivolti ai nostri dipendenti, clienti e concessionari direttamente colpiti dalla guerra in Ucraina. Stiamo, inoltre, gestendo attivamente gli effetti legali all'aumento dei prezzi dei cereali, della potenziale carenza alimentare e dell'aumento dei costi energetici. Nonostante questi macro-fenomeni non aiutino, stiamo mantenendo la nostra guidance iniziale per il 2022". Il debito netto delle Attività Industriali è pari a 2,1 miliardi di dollari, con un incremento di 960 milioni di dollari rispetto al 31 dicembre 2021. La liquidità disponibile supera i 9,3 miliardi di dollari al 31 marzo.

