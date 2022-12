Cnh, stop alla vendita di macchine per costruzioni in Cina

TORINO, 01 DIC - Cnh Industrial annuncia che, a partire dal 31 dicembre 2022, terminerà tutte le attività di vendita di macchine per le costruzioni in Cina. Nel corso del 2021, le vendite di macchine per le costruzioni in Cina hanno totalizzato 88 milioni di dollari e Cnh Industrial, viene riferito dal gruppo, non si aspetta di incorrere in costi significativi legati alla cessazione delle attività di vendita delle macchine per le costruzioni in Cina. La decisione, secondo quanto viene spiegato, è parte del piano aziendale di rilancio del segmento Construction a livello globale e l'azienda continuerà a fornire supporto ai suoi clienti e concessionari in Cina e garantirà assistenza alle macchine Case Construction vendute sul mercato cinese. Tutte le altre attività di Cnh Industrial in Cina, viene aggiunto, "non verranno negativamente influenzate da questa decisione e continueranno senza alcuna interruzione".

