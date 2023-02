Codice Appalti: Anac, un errore la soglia dei 500mila euro

ROMA, 01 FEB - L'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ritiene "un errore che l'obbligo della qualificazione delle stazioni appaltanti scatti solo per appalti sopra i 500.000 euro. Questo significa che il 90% degli affidamenti fuoriesce dalla regola della qualificazione" e che "il 60% delle gare è svolto da chi non sa farlo. Noi chiediamo di tornare alla soglia dei 150.000 euro" Lo ha detto il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, in audizione davanti alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici del Senato sul disegno di legge sul Codice Appalti.

