Coin: cede a Fondo Torre edificio sede di Roma San Giovanni

VENEZIA, 21 DIC - Coin SpA ha ceduto al "Fondo Torre IV", gestito da Torre Sgr, l'immobile sede di uno dei punti vendita più prestigiosi della sua insegna, quello di Roma San Giovanni, in Piazzale Appio. Il punto vendita rimane condotto da Coin e verrà a breve fatto oggetto di un restyling significativo. L'operazione rappresenta un rafforzamento patrimoniale e finanziario, a supporto del piano di valorizzazione e sviluppo del business. "Siamo pienamente soddisfatti per il deal appena concluso con Torre Sgr - commenta Ugo Turi, consigliere delegato di Coin SpA - un accordo innovativo che pone le basi per lo sviluppo di nuove sinergie future, e che permetterà a Coin di procedere più rapidamente nella realizzazione del proprio piano industriale".

