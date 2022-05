Colao, 5 mesi per trovare formule pratiche Rete Unica

ROMA, 30 MAG - "Adesso abbiamo 5 mesi importanti, i cda delle aziende insieme devono trovare le formule pratiche per realizzare questo progetto". Il ministro Vittorio Colao osserva con soddisfazione l'accordo raggiunto tra Cdp, Tim, Kkr e Macquarie che avvia la discussione per integrare l'infrastruttura di Tim e Open Fiber. L'operazione che Cdp sta progettando con Tim va nella direzione voluta dal Governo, ha detto ancora Colao. "Abbiamo sempre detto che avevamo come obiettivo una rete forte che sostenga tutto il Paese, anche le aree meno connesse", risponde il ministro a margine dall'assemblea di Assolombarda dando il senso dell'operazione visto dal punto di vista del Governo. "Vedo che c'è un bisogno di un'infrastruttura potente e forte nel Paese per poter arrivare dappertutto e questa infrastruttura non può essere nelle mani di un solo operatore, deve essere ovviamente al servizio di tutti".

