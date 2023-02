Commercio: Istat, nel 2022 vendite +4,6% valore,-0,8% volume

ROMA, 08 FEB - A dicembre 2022 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,2% in valore e -0,7% in volume). Lo rileva l'Istat sottolineando che su base tendenziale a dicembre le vendite al dettaglio aumentano del 3,4% in valore e registrano un calo in volume (-4,4%). Nel complesso del 2022 le vendite al dettaglio in valore crescono rispetto all'anno precedente (+4,6%) mentre i volumi diminuiscono (-0,8%) a causa del calo dei beni alimentari (-4,2%) non compensato dall'aumento dei prodotti non alimentari (+1,9%). L'aumento dei prezzi ha spinto le famiglie italiane a rivolgersi di più ai discount alimentari che registrano un aumento delle vendite al dettaglio in valore del 9,9% nel 2022 rispetto al 2021.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA