Commercio: Istat,vendite luglio +1,3% su mese, +4,2% su anno

ANSA Lavoro - ROMA, 07 SET - Tornano a crescere le vendite aldettaglio. A luglio 2022, rileva l'Istat, si stima una crescita congiunturale per le vendite dell'1,3% in valore e dell'1% in volume. In aumento sia le vendite dei beni non alimentari (+1,3% in valore e +1,4% in volume) sia quelle dei beni alimentari (+1,2% in valore e +0,5% in volume). Su base tendenziale, a luglio 2022, le vendite al dettaglio aumentano del 4,2% in valore ma diminuiscono dello 0,9% in volume.

