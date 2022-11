Commercio: Istat, vendite settembre +0,5% mese, +4,1% anno

ROMA, 08 NOV - A settembre 2022 l'Istat stima un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio in valore (+0,5%) mentre restano stazionarie in volume. Le vendite dei beni alimentari crescono in valore (+0,8%) con una flessione in volume (-0,2%), mentre i beni non alimentari aumentano sia in valore sia in volume (+0,4% e +0,1%). Rispetto al settembre 2021, le vendite al dettaglio aumentano del 4,1% in valore e calano del 2,7% in volume. Le vendite dei beni alimentari crescono in valore (+6,8%) e diminuiscono in volume (-4,5%). Per i beni non alimentari si registra un aumento in valore e una diminuzione in volume (rispettivamente +2,1% e -1,5%). Rispetto a settembre 2021, il valore delle vendite al dettaglio cresce, seppure in maniera differenziata, per tutte le forme di vendita: la grande distribuzione (+7,1%), le imprese operanti su piccole superfici (+1,4%), le vendite al di fuori dei negozi (+0,8%) e il commercio elettronico (+3,8%).

