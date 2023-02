Confcommercio:indice disagio sociale dicembre scende a 17,2

ROMA, 03 FEB - A dicembre il Misery index (MIc), indice di disagio sociale, stimato da Confcommercio si attesta a 17,2 con un calo di 0,2 punti su novembre. Nella media del 2022 l'indice cala a 16,9 dal 17,5 del 2021.Lo si legge in una nota dell'Associazione dei commercianti. Confcommercio sottolinea che a dicembre la disoccupazione estesa si conferma all'8,7% e che la variazione dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto scende all'8,5%. "Il deterioramento del quadro economico, che al momento non ha ancora avuto effetti sul mercato del lavoro, e le incertezze che caratterizzano il processo di rientro dei prezzi - si legge - potrebbero contribuire a mantenere, anche nei primi mesi del 2023, l'area del disagio sociale su valori storicamente elevati". L'associazione precisa che a dicembre 2022 l'indicatore nella formulazione attuale sottostima la disoccupazione estesa in considerazione dell'impossibilità di enucleare il numero di scoraggiati e sottoccupati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA