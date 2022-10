Confcommercio, stima inflazione ottobre al 9,8%

ROMA, 14 OTT - A ottobre l'inflazione 'vede' il 10%. Secondo la congiuntura di Confcommercio, sulla base della dinamica delle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo, si stima per il mese di ottobre una variazione dell'1,5% in termini congiunturali e del 9,8% su base annua. La "netta" accelerazione dell'inflazione, sottolinea, "pur derivando in larga misura dai consistenti incrementi dei prezzi dell'energia, riflette il diffondersi della tendenza all'aumento anche ad altri comparti, in primo luogo l'alimentare".

