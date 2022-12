Confindustria, cresce il rischio stagnazione, i consumi frenano

ROMA, 17 DIC - Aumenta il rischio di stagnazione per l'economia italiana: a fine anno l'industria è in calo, le costruzioni hanno smesso di trainare, tengono solo i servizi. L'inflazione ai livelli massimi e persistente frenerà i consumi, che finora sono stati sostenuti dall'extra-risparmio accumulato, mentre il rialzo dei tassi scoraggia gli investimenti e "zavorra" i bilanci delle imprese. E' quanto indica il Centro studi di Confindustria, evidenziando tra l'altro come a pesare siano l'incertezza sulle prospettive e il caro-energia, che potrebbe assorbire ulteriore extra-risparmio, riducendo l'impulso sui consumi e "accelerando" la stagnazione.

