Confindustria e Generali Italia per più cultura Cyber Security

ROMA, 05 APR - Confindustria e Generali Italia lanciano una partnership "per diffondere la cultura della cyber security". L'accordo prevede la realizzazione di un 'Cyber Index' delle imprese italiane e workshop formativi sul territorio. "La sicurezza informatica è una condizione indispensabile per tutelare il valore di un'impresa e per assicurarne la crescita in termini di competitività", commenta il presidente di Confindustria, -Carlo Bonomi. "È un investimento fondamentale per il perseguimento di una strategia nazionale di contrasto ai crimini informatici e necessità di un'opera di sensibilizzazione delle imprese sui rischi legati all'utilizzo delle tecnologie digitali. Va proprio in questa direzione l'accordo con Generali, che vede Confindustria in prima fila per promuovere la cultura della cyber security tra le aziende. Una priorità a cui dobbiamo lavorare tutti con il massimo impegno alla luce dell'importanza della sicurezza informatica in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche". "Consapevoli del nostro ruolo di assicuratore, il cui compito è quello di proteggere da tutti i rischi, incluso quello informatico - dice Marco Sesana, country manager e ceo di Generali Italia e Global Business Lines -, vogliamo contribuire a diffondere tra le imprese la cultura della cyber sicurezza, ad accrescere la consapevolezza della vulnerabilità rispetto al rischio informatico e a porre l'attenzione sull'importanza di adottare adeguate protezioni assicurative; lo facciamo concretamente anche attraverso il Cyber Index, il rapporto sullo stato cyber delle aziende italiane. Come partner di Vita, Generali Italia vuole essere in prima linea per mettere a disposizione di tutte le imprese associate a Confindustria competenze ed esperienza in tema di assessment del rischio cyber e strumenti innovativi di protezione assicurativa, grazie a un ecosistema di partner specializzati."

