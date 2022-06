Confindustria, sistema-Italia è il più colpito dal caro energia

ROMA, 15 GIU - "Il sistema-Italia emerge come il più colpito" dall'impatto sui costi di produzione dei rincari dell'energia. "Le stime del Centro Studi Confindustria rivelano come, in confronto a Francia e Germania, l'Italia sia il paese dove la crisi energetica rischia di produrre i maggiori danni". Gli economisti di via dell'Astronomia lanciano così l'allarme per l'aumento del "divario di competitività di costo dell'Italia dai principali partner europei". E aggiornano le stime: "In termini monetari questo impatto si tradurrebbe in una crescita della bolletta energetica italiana compresa (a seconda delle ipotesi sottostanti le stime) tra i 5,7 e 6,8 miliardi di euro su base mensile, ovvero in un maggior onere compreso tra 68 e 81 miliardi su base annua circa. Guardando al solo settore manifatturiero l'aumento dei costi energetici è quantificabile tra i 2,3 - 2,6 miliardi mensili, ovvero tra i 27,3 - 31,8 miliardi su base annua. Per la Germania l'aumento dei costi energetici è stimato tra 7,7 e 8,0 miliardi mensili (91,9 - 95,7 annui) per il totale economia e in circa 3,7 -3,8 miliardi mensili (45,9 - 47,2 annui) per la sola manifattura, mentre per la Francia le stime sono comprese tra 1,7 e 1,8 miliardi mensili (20,2 - 21,8 annui) per il totale economia e circa di 0,6 miliardi mensili (7,5 miliardi annui) per la sola manifattura". Così, il rapporto del CsC evidenzia che "a politiche invariate pre-crisi, l'incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione per l'economia italiana si stima possa raggiungere l'8,8% nel 2022, più del doppio del corrispondente dato francese (3,9%) e quasi un terzo in più di quello tedesco (6,8%). Si amplierebbe così il divario di competitività di costo dell'Italia dai principali partner europei. E ciò avverrebbe per tutti i principali comparti dell'economia: dal settore primario, all'industria fino ai servizi".

