Consob, 37% famiglie non riesce ad affrontare le spese fisse

ROMA, 26 GEN - "La percentuale di investitori che riferisce di aver registrato un calo temporaneo o permanente delle proprie entrate si attesta al 23%, in aumento rispetto al 2021 (quando si attestava al 17%). E' cresciuta anche la percentuale di famiglie 'fragili', ossia in difficolta' nel far fronte a spese fisse e ricorrenti, portandosi al 37% del campione (33% nel 2021). Rimane stabile invece al 23% la quota di individui che dichiara di non essere in grado di gestire una spesa imprevista di 1.000 euro (famiglie 'esposte')". E' quanto emerge dal Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane 2022, che si basa su un'indagine svolta su un campione rappresentativo degli investitori italiani.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA