Consob: 9.500 ricorsi all'arbitro, 140 milioni risarcimenti

ROMA, 24 OTT - Continua a crescere l'attivita' dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob. In quasi sei anni di attività, fino al 30 settembre, sono stati presentati 9.507 ricorsi (dei quali 8.665 sono conclusi), il 65,8% è stato accolto e i risarcimenti complessivi hanno raggiunto 140 milioni di euro con un tasso di esecuzione delle decisioni del 96%. Sono questi i dati dell'Acf della Consob al convegno "Riforma della giustizia civile e tutela stragiudiziale: quali opportunità per cittadini e imprese?".

