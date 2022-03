Consob: bene Authority Ue,criptoattività non sono per tutti

MILANO, 17 MAR - La Consob sostiene e condivide il monito lanciato dalle tre Autorità di vigilanza eurpoee, Eba, Esma, Eiopa, sulle criptoattività. "Allo stato attuale queste cripto-attività non sono facilmente leggibili e non sono per tutti: occorre capire dove mettere i soldi". Lo ha detto il Commissario Consob, Paolo Ciocca, intervenendo all'evento ANSA "Fintech e risparmio, la nuova frontiera di banche e assicurazioni". "In questa fase questi sono investimenti altamente rischiosi - ha aggiunto Ciocca - perché si può perdere tutto. E sono altamente fluidi quindi non sono per tutti. Bisogna poi stare attenti poi agli schemi fraudolenti".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA