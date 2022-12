Consob, richiamo ai revisori delle società di cripto valute

MILANO, 20 DIC - Richiamo di attenzione della Consob ai revisori delle società che operano nelle cripto valute dopo il crack di Fxt con un occhio in particolare al riciclaggio, di cui l'authority segnala "l'elevato rischio" delle attività e dei servizi sui crypto-asset. L'autorità di controllo invita "le società di revisione e i revisori legali a svolgere un'adeguata valutazione" dei conti "delle società che gestiscono piattaforme di exchange e/o svolgono attività aventi ad oggetto l'emissione, l'intermediazione, il lending o il deposito di crypto-asset e/o prestano altri servizi in tale settore". In gioco c'è la loro credibilità.

