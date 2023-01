Consob: solo l'11% degli italiani investe in sostenibilità

ROMA, 26 GEN - Solo l'11% degli italiani mettono i propri soldi in investimenti sostenibili. Il dato: questo si associa a una conoscenza molto bassa delle nozioni di base in materia di finanza sostenibile e a un interesse diffuso, che in prospettiva potrebbe tradursi in un aumento significativo di tali investimenti: nel giro di due anni, infatti, si dichiara propenso a investire di più in prodotti sostenibili il 57% degli intervistati (74% tra gli interessati e 93% tra coloro che già li posseggono)". E' quanto emerge dal Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane 2022, che si basa su un'indagine svolta su un campione rappresentativo degli investitori italiani. Secondo l'indagine "proprio la mancanza di conoscenze è il maggiore deterrente a scegliere investimenti sostenibili, seguito dalla percezione di rischi elevati (l'87% degli intervistati li giudica opzioni più rischiose di quelle 'tradizionali'), performance finanziarie basse (l'86% dei rispondenti li considera opzioni più costose), mancanza di informazioni utili e chiare e il timore del greenwashing". Con riferimento alle preferenze di sostenibilità, il 34% degli investitori predilige investimenti che promuovono o perseguono uno o più obiettivi Esg; il 28% è interessato a investimenti che escludono specifiche attività come la produzione di armi (37% tra i più literate in materia di finanza sostenibile); il 19% indica opzioni ecosostenibili e allineati alla tassonomia europea (23% tra coloro con elevate conoscenze sulla finanza sostenibile); il 17% è orientato verso investimenti maggiormente ispirati al rispetto di valori e principi etici. Nell'ambito dei fattori Esg, gli investitori si orientano in via prioritaria verso i profili ambientali (36% dei casi) e sociali (34%). Il 22% degli intervistati non esprime alcuna valutazione in merito all'importanza relativa dei suddetti fattori; il dato scende al 16% nel sotto-campione degli investitori con elevata alfabetizzazione finanziaria e all'11% tra coloro che hanno alte conoscenze in materia di finanza sostenibile

