ROMA, 25 FEB - Dai pos alle valute delle banche centrali, le transazioni digitali accelerano e, secondo le ultime previsioni, entro i prossimi 3 anni potrebbero raggiungere oltre la metà del totale. Anche in Italia i pagamenti elettronici continuano ad aumentare ma il nostro Paese resta ancora indietro e si colloca agli ultimi posti in Europa. Ai nuovi strumenti, alla semplificazione e alle prossime sfide che il mercato e le istituzioni dovranno affrontare per la modernizzazione del sistema finanziario e il superamento del divario digitale, è dedicato l'evento "Contanti addio, il futuro digitale dei pagamenti" che verrà trasmesso in diretta streaming su ANSA.it mercoledì 2 marzo a partire dalle ore 11. Dopo un saluto introduttivo dell'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri, a confrontarsi con il Direttore dell'Agenzia Luigi Contu, il ministro dell'Innovazione tecnologica Vittorio Colao, la viceministra dell'Economia Laura Castelli, il vicedirettore e membro del Direttorio della Banca d'Italia Piero Cipollone, il direttore dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano Ivano Asaro, il Ceo e amministratore unico di di PagoPA, Giuseppe Virgone.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA