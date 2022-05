Coop: in due anni su scaffali 5mila nuovi prodotti a marchio

MILANO, 13 MAG - Circa 5 mila nuovi prodotti, tra riformulazioni, cambi di packaging e proposte fino ad oggi inedite, arriveranno sugli scaffali Coop nell'arco di due anni, innovando l'offerta del 50%. Quella che Coop definisce "la rivoluzione del prodotto a marchio" e che prende il via già dal mese di maggio è stata presentata oggi a Milano. Nato più di 70 anni fa, attualmente la quota del prodotto Coop si aggira intorno al 30% con un fatturato di circa 3 miliardi, di cui il 40% della parte alimentare proviene da filiere a completa tracciabilità. "Già oggi parliamo - spiega Coop - di un'offerta ricca e articolata: con 15 linee dedicate". "E' un lavoro che non ha fatto nessuno in Italia e in Europa di cambiamento forte e di sviluppo del nostro prodotto a marchio - ha spiegato Marco Pedroni, presidente Coop Italia -. In un periodo di guerra e inflazione pensiamo possa essere un'operazione che dà una svolta e una scossa a Coop, al mercato della distribuzione ma che possa essere anche importante e funzionale alle famiglie e ai consumatori e a quella parte più debole che si deve aiutare a poter scegliere prodotti di qualità a un prezzo accessibile". L'estensione del prodotto a marchio porta con sé poi inevitabilmente un aumento della rete di imprese fornitrici, agli oltre 500 fornitori storici se ne aggiungono ora altri 250: per l'80% imprese di medie e piccole dimensioni. Questo provoca cambiamenti importanti nell'assortimento a punto vendita dove Coop giocherà sempre di più il ruolo di 'marca'. "Questo non è un attacco alle marche che rimarranno un tratto fondamentale della nostra offerta - ha spiegato Domenico Brisigotti Direttore Commerciale Food Coop -. Questo progetto nasce in un contesto che non è quello di oggi, la sua necessità oggi però diventa palese. Questa scelta darà una risposta al consumatore italiano alla ricerca di convenienza".

