Cosmetica Italia elegge nuovo presidente Benedetto Lavino

ROMA, 07 FEB - L'assemblea dei soci di Cosmetica Italia, l'associazione nazionale delle imprese cosmetiche, ha eletto oggi Benedetto Lavino nuovo presidente fino al 2024. Lavino (Bottega Verde) sarà affiancato nel suo mandato da quattro vicepresidenti: Filippo De Caterina (L'Oréal), Fabio Franchina (Framesi), Filippo Manucci (Intercos Group) e Ambra Martone (ICR Industrie Cosmetiche Riunite). La nuova presidenza, attiva per il biennio 2023 - 2024, prende il posto di Renato Ancorotti al secondo ciclo interrotto per la candidatura al Senato alle elezioni del 25 settembre 2022 in cui poi è stato eletto senatore.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA