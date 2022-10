Costi energetici e imprese, il commercialista: «È un'ecatombe»

C’è una mannaia che ha già colpito ma che presto potrebbe nuovamente calare sul collo di molte altre imprese e attività siracusane, recidendo loro la testa. Quella mannaia ha la forma del simbolo %. «Un’ecatombe – sintetizza Salvo Castagnino, dottore commercialista – Stiamo assistendo a un aumento dei costi necessari per gestire un’attività che in alcuni casi sfiora il 400%».

Ad impugnare il manico della mannaia, la storia mondiale recente, anche a seguito della crisi determinata dalla guerra. «L’Ucraina, ad esempio, è diventata l’ago della bilancia, essendo uno dei più grandi giacimenti di gas in Europa, mentre la Russia è una potenza di non poco conto nell’equilibrio economico mondiale. Noi dipendiamo dagli accordi tra la Comunità europea e i paesi che importano i prodotti».

Cosa sta succedendo?

«Mentre i governi cercano di far fronte alla crisi dettata dall’aumento delle materie prime necessarie a produrre energia, combustibili e carburante con strumenti che aiutino le imprese, noi che siamo il Paese con la maggiore pressione fiscale in Europa ad oggi abbiamo fatto nulla. Bisogna sapere che le aziende che producono energia hanno i prezzi di acquisto delle materie prime vincolati, ma poi la vendono al prezzo del valore di borsa. Questo vale per la filiera di molti prodotti».

Parliamo delle imprese.

«Mettiamo che prima un’impresa comprava un prodotto a 50. Oggi lo compra al + 120%. Esempio: se un market prima la pasta la comprava ad 1 euro, oggi a 1 euro e 50, perché c’è stato il costo dell’energia elettrica e del trasporto. Ma l’impresa ha dei costi in più: bollette esorbitanti, costi di vita dell’attività aumentati, stipendio ai dipendenti».

La politica cosa dovrebbe fare?

«Il governo Draghi, e ante Draghi, avrebbe dovuto ridurre alle imprese imposte e contributi del 50%. Ci sono aziende che si sono viste recapitare bollette di luce e gas quintuplicate. Alcune provano ad andare avanti a denti stretti, altre chiudono. Ma quando chiude un’impresa, oltre a quelle dell’imprenditore va a scatafascio anche la famiglia quella del dipendente».

Quante imprese sono in queste condizioni?

«Tantissime. Ci sono settori ad altissimo rischio, come quelli di chi tiene i macchinari accesi 24h, ristorazione, bar, artigianato locale… E poi - posso? - c’è una grande fesseria».

Quale?

«Il bonus sugli aumenti dei consumi relativi all’elettricità. Ci sono imprenditori che ad esempio ricevono bollette di 6mila euro rispetto allo stesso periodo dell’anno prima di circa 3mila: in questo caso il credito d’imposta è di 300 euro. Guardi, è meglio un governo che non dà agevolazioni ma riduce la pressione fiscale, piuttosto che un governo che ha la pressione fiscale più alta in assoluto in Europa ma dà il credito d’imposta».

Perché?

«Il credito d’imposta lo hai e lo usi quando l’attività va bene, e invece che pagare le tasse le compensi col credito d’imposta. Ma se parliamo di attività sull’orlo del baratro, costrette a chiudere perché non più in grado di pagare bollette arrivate alle stelle, a cosa può servire mai, il credito d’imposta?»

Soluzioni?

«Il nuovo governo dovrebbe – per esempio - abbassare le imposte per tutti e in tutti i settori, e incentivare l’occupazione riducendo la pressione contributiva per tutte quelle aziende che investono nel personale. Le imprese devono essere incentivate ad investire. Se una ditta assume una persona, dovrebbe ricevere l’equivalente del reddito di cittadinanza di quel lavoratore, togliendolo dai contributi del personale».

