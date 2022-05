Covid: aiuti Stato Ue, a giugno stop a regime speciale

BRUXELLES, 12 MAG - La possibilità per i Paesi membri di concedere aiuti di Stato straordinari per fare fronte all'emergenza Covid sostenendo tutti i settori economici e sociali colpiti dagli effetti della pandemia terminerà il 30 giugno prossimo. Lo ha reso noto oggi la Commissione europea. La misura adottata a marzo 2020 ha consentito ai governi nazionali di ottenere da Bruxelles, in deroga alle norme sulla concorrenza, il via libera alla concessione di aiuti per complessivi 3000 miliardi, di cui solo 730 sono stati effettivamente spesi finora.

